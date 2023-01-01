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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Motorola Moto G53

Ксиаоми Редми Ноут 12 Pro
VS
Моторола Мото G53
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Motorola Moto G53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G53
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Moto G53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 83.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 90.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 41 мс
Контрастность - 1468:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro
н/д
Moto G53
595 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 162.7 мм
Ширина 76 мм 74.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 187 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 Pro +3%
86.8%
Moto G53
83.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 Pro и Моторола Мото G53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 480 Plus
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 619
Частота GPU - 825 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro +48%
2347
Moto G53
1591
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro +36%
428324
Moto G53
315498
CPU 112874 109866
GPU 135821 65748
Memory 76638 66109
UX 107168 75050
Total score 428324 315498
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12 Pro +130%
2258
Moto G53
982
Пиковая температура корпуса - 42.6 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 5 FPS
Graphics score 2258 982
PCMark 3.0
Redmi Note 12 Pro +19%
11549
Moto G53
9742
Web score 8599 9068
Video editing 7213 4594
Photo editing 22996 21352
Data manipulation 9811 7730
Writing score 13657 12778
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (22% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 2:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:23 ч.
Просмотр видео - 14:34 ч.
Игры - 05:32 ч.
Режим ожидания - 130 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro
н/д
Moto G53
37:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Motorola Moto G53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура - f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro
н/д
Moto G53
82.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 Pro более удачной покупкой.

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