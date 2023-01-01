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Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G против Oppo A98

68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
VS
65 из 100
Oppo A98
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Oppo A98

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.72-дюймового Oppo A98, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против LTPS LCD у конкурента)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A98
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 886 и 756 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro 5G
vs
Oppo A98

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED LTPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.72 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 392 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 680 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 86.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro 5G
888 нит
Oppo A98
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 165.6 мм
Ширина 76 мм 76.1 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 187 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G и Oppo A98 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2600 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 619
Частота GPU 800 МГц 840 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~486 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro 5G +15%
460689
Oppo A98
398995
CPU 123955 120237
GPU 129623 98127
Memory 82848 73621
UX 125548 108428
Total score 460689 398995
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.6 °C -
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Graphics score 2255 1215
Web score 8844 6498
Video editing 7203 3805
Photo editing 23330 15976
Data manipulation 10817 6883
Writing score 13563 12046
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13.1
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. -
Просмотр видео 14:19 ч. -
Игры 05:35 ч. -
Режим ожидания 86 ч. -
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro 5G
31:02 ч.
Oppo A98
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G vs Oppo A98
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02B1 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 34 мм
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro 5G
89.2 дБ
Oppo A98
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, игры, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, а если автономность – то Oppo A98.

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