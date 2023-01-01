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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Samsung Galaxy M53

68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
VS
65 из 100
Samsung Galaxy M53
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Samsung Galaxy M53

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy M53, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (884 против 794 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M53
  • На 16% лучшая автономность (36:06 vs 31:02 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Galaxy M53

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 98.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц 244 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro +11%
884 нит
Galaxy M53
794 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 164.7 мм
Ширина 76 мм 77 мм
Толщина 7.9 мм 7.4 мм
Вес 187 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 Pro +2%
86.8%
Galaxy M53
85.3%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Samsung Galaxy M53 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 900
Макс. частота 2600 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~621 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro +10%
2228
Galaxy M53
2023
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro +5%
461903
Galaxy M53
439776
CPU 123955 104808
GPU 129623 132253
Memory 82848 92909
UX 125548 110164
Total score 461903 439776
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.6 °C 45.7 °C
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 13 FPS
Graphics score 2257 2198
PCMark 3.0
Redmi Note 12 Pro +18%
11673
Galaxy M53
9910
Web score 8806 8106
Video editing 7211 7012
Photo editing 23106 15499
Data manipulation 10182 9119
Writing score 13709 11880
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки 20 ГБ 14 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (44% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:33 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. 11:56 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 17:43 ч.
Игры 05:35 ч. 05:23 ч.
Режим ожидания 86 ч. 116 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro
31:02 ч.
Galaxy M53 +16%
36:06 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Samsung Galaxy M53
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6464 x 4864
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro +9%
89.2 дБ
Galaxy M53
82.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.6 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.53 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy M53.

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