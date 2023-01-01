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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Samsung Galaxy S20

68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
VS
69 из 100
Samsung Galaxy S20
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Samsung Galaxy S20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 33 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 27% лучшая автономность (31:02 vs 24:28 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 2 года и 9 месяцев новее
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (884 против 811 нит)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • На 43% выше плотность пикселей (563 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Показывает на 26% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Galaxy S20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 99.8%
ШИМ (PWM) 120 Гц 242 Гц
Время отклика 1 мс 8.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro +9%
884 нит
Galaxy S20
811 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 151.7 мм
Ширина 76 мм 69.1 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 187 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Серий, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 Pro
86.8%
Galaxy S20 +3%
89.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Samsung Galaxy S20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 2600 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G77 MP11
Частота GPU 800 МГц 550 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~1126 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro
2228
Galaxy S20 +23%
2731
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro
461903
Galaxy S20 +26%
582138
CPU 123955 151215
GPU 129623 230621
Memory 82848 81673
UX 125548 121126
Total score 461903 582138
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12 Pro
2257
Galaxy S20 +87%
4221
Пиковая температура корпуса 36.6 °C 49.7 °C
Stability 99% 51%
Graphics test 13 FPS 25 FPS
Graphics score 2257 4221
PCMark 3.0
Redmi Note 12 Pro +7%
11673
Galaxy S20
10904
Web score 8806 8809
Video editing 7211 6094
Photo editing 23106 30234
Data manipulation 10182 8554
Writing score 13709 11806
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.0
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 20.1 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (100% за 75 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. 08:40 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 10:04 ч.
Игры 05:35 ч. 04:15 ч.
Режим ожидания 86 ч. 83 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro +27%
31:02 ч.
Galaxy S20
24:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Samsung Galaxy S20
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2592 x 3872
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 22
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro +4%
89.2 дБ
Galaxy S20
85.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.28 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy S20, а если автономность и звук – то Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

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