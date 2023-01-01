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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Samsung Galaxy S21

68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
VS
71 из 100
Samsung Galaxy S21
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Samsung Galaxy S21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • На 21% лучшая автономность (31:02 vs 25:44 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Galaxy S21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 421 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 87.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% 99.5%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro +4%
884 нит
Galaxy S21
850 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 151.7 мм
Ширина 76 мм 71.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 187 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Серий, Розовый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Samsung Galaxy S21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2600 МГц 2900 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G68 MC4 Mali-G78 MP14
Частота GPU 800 МГц 854 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~1575 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro
2228
Galaxy S21 +45%
3234
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro
461903
Galaxy S21 +66%
764481
CPU 123955 203417
GPU 129623 272156
Memory 82848 144766
UX 125548 146598
Total score 461903 764481
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12 Pro
2257
Galaxy S21 +153%
5709
Пиковая температура корпуса 36.6 °C 38.9 °C
Stability 99% 66%
Graphics test 13 FPS 34 FPS
Graphics score 2257 5709
PCMark 3.0
Redmi Note 12 Pro
11673
Galaxy S21 +16%
13585
Web score 8806 12617
Video editing 7211 7115
Photo editing 23106 29407
Data manipulation 10182 10508
Writing score 13709 16566
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.1
Размер системы из коробки 20 ГБ 28.1 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (55% за 50 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. 07:27 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 12:26 ч.
Игры 05:35 ч. 04:31 ч.
Режим ожидания 86 ч. 92 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro +21%
31:02 ч.
Galaxy S21
25:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Samsung Galaxy S21
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro +3%
89.2 дБ
Galaxy S21
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.46 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.51 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy S21, а если автономность, корпус и звук – то Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

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