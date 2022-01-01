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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Ксиаоми Редми Ноут 12 Pro
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Весит на 41 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 27% выше плотность пикселей (500 vs 395 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 163.3 мм
Ширина 76 мм 77.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.9 мм
Вес 187 граммов 228 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 Pro и Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 730
Частота GPU - 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 220415
GPU - 408475
Memory - 157509
UX - 151964
Total score - 936134
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test - 48 FPS
Graphics score - 8025
PCMark 3.0 score - 13032
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 0:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 7864 x 5200
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.82"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) более удачной покупкой.

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