Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.