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Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Xiaomi 12

68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
VS
76 из 100
Xiaomi 12
Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Xiaomi 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.28-дюймового Xiaomi 12, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • На 21% лучшая автономность (31:02 vs 25:34 часов)
  • На 0.39" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 10 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Экран:
Камера:
Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Pro
vs
Xiaomi 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.28 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 419 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.8% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.9% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12 Pro
884 нит
Xiaomi 12 +1%
894 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 152.7 мм
Ширина 76 мм 69.9 мм
Толщина 7.9 мм 8.16 мм
Вес 187 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 Pro
86.8%
Xiaomi 12 +3%
89.2%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12 Pro и Xiaomi 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2600 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G68 MC4 Adreno 730
Частота GPU 800 МГц 818 МГц
FLOPS ~686 Гфлопс ~2513 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro
2228
Xiaomi 12 +72%
3822
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Pro
461903
Xiaomi 12 +109%
963768
CPU 123955 220397
GPU 129623 422572
Memory 82848 157833
UX 125548 164547
Total score 461903 963768
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12 Pro
2257
Xiaomi 12 +291%
8834
Пиковая температура корпуса 36.6 °C -
Stability 99% 59%
Graphics test 13 FPS 52 FPS
Graphics score 2257 8834
PCMark 3.0
Redmi Note 12 Pro
11673
Xiaomi 12 +11%
12958
Web score 8806 11374
Video editing 7211 7547
Photo editing 23106 29284
Data manipulation 10182 9566
Writing score 13709 14622
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 14
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (87% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч. 0:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:52 ч. 09:04 ч.
Просмотр видео 14:19 ч. 13:03 ч.
Игры 05:35 ч. 04:49 ч.
Режим ожидания 86 ч. 70 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12 Pro +21%
31:02 ч.
Xiaomi 12
25:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Pro vs Xiaomi 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro от DxOMark Примеры фото Xiaomi 12 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12 Pro
89.2 дБ
Xiaomi 12
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Декабрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.

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