Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.43-дюймового Xiaomi Redmi Note 10S, который имеет процессор Mediatek Helio G95 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.