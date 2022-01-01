Xiaomi Redmi Note 12 Pro против Note 10S
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 1080, против 6.43-дюймового Xiaomi Redmi Note 10S, который имеет процессор Mediatek Helio G95 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 1080
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 769 и 501 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 10S
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|83.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|91.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|250 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|160.5 мм
|Ширина
|76 мм
|74.5 мм
|Толщина
|7.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|187 граммов
|178.8 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP53
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
|Серый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 1080
|Mediatek Helio G95
|Макс. частота
|2600 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MC4
|Mali-G76 3EEMC4
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|FLOPS
|-
|~195.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12 Pro +53%
769
501
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Pro +27%
2002
1575
|CPU
|-
|89402
|GPU
|-
|98281
|Memory
|-
|61059
|UX
|-
|87364
|Total score
|-
|335021
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|MIUI 13
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 15 минут)
|Да (50% за 35 минут)
|Время полной зарядки
|0:47 ч.
|1:09 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9216 x 6912
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|118°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", OmniVision OV64B
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4290 x 2800
|Апертура
|-
|f/2.5
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2022 года
|Апрель 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 Pro более удачной покупкой.
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