Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 Turbo с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.