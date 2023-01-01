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Xiaomi Redmi Note 12 Turbo против Motorola Moto G73

Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо
VS
Моторола Мото G73
Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
Motorola Moto G73

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12 Turbo с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, против 6.5-дюймового Motorola Moto G73, который имеет процессор MediaTek Dimensity 930 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Turbo
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • На 73% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1212 и 699 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G73
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12 Turbo
vs
Moto G73

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 85.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 161.1 мм 161.4 мм
Ширина 75 мм 73.8 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 181 грамм 181 грамм
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Harry Potter Edition Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 Turbo +4%
88.9%
Moto G73
85.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 Турбо и Моторола Мото G73 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 MediaTek Dimensity 930
Макс. частота 2910 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 725 IMG BXM-8-256
Частота GPU 580 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 Turbo +100%
3946
Moto G73
1976
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 Turbo +131%
946731
Moto G73
409524
CPU 246704 121039
GPU 352464 103844
Memory 176323 89521
UX 171430 95904
Total score 946731 409524
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 -
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (52% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч. 1:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vs Motorola Moto G73
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64M (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.3 f/2.4
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Январь 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 Turbo более удачной покупкой.

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