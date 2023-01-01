Xiaomi Redmi Note 12 против Motorola Moto G53
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.5-дюймового Motorola Moto G53, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
- На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 1
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 622 и 553 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G53
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
55
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|83.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|-
|90.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|41 мс
|Контрастность
|-
|1468:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.88 мм
|162.7 мм
|Ширина
|76.21 мм
|74.7 мм
|Толщина
|7.98 мм
|8.2 мм
|Вес
|188 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|-
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 480 Plus
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|-
|825 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12 +12%
622
553
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 +20%
1912
1591
|CPU
|114577
|109866
|GPU
|91664
|65748
|Memory
|64821
|66109
|UX
|106590
|75050
|Total score
|375715
|315498
|Пиковая температура корпуса
|-
|42.6 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|5 FPS
|Graphics score
|1039
|982
|Web score
|6324
|9068
|Video editing
|4465
|4594
|Photo editing
|19316
|21352
|Data manipulation
|7200
|7730
|Writing score
|10889
|12778
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
|Размер системы из коробки
|-
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (22% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|2:35 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:23 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:34 ч.
|Игры
|-
|05:32 ч.
|Режим ожидания
|-
|130 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8160 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|-
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12, а если звук – то Motorola Moto G53.
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