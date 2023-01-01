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Xiaomi Redmi Note 12 против Motorola Moto G82 5G

Ксиаоми Редми Ноут 12
VS
Моторола Мото G82 5G
Xiaomi Redmi Note 12
Motorola Moto G82 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
  • Стабилизация изображения
  • Стерео динамики
  • Весит на 15 граммов меньше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 675 и 622 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12
vs
Moto G82 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1200 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85% 86.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.1%
ШИМ (PWM) - 119 Гц
Время отклика - 12 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12
н/д
Moto G82 5G
683 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.88 мм 160.89 мм
Ширина 76.21 мм 74.46 мм
Толщина 7.98 мм 7.99 мм
Вес 188 граммов 173 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP52
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Серый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12
85%
Moto G82 5G +2%
86.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 и Моторола Мото G82 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 619
Частота GPU - 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12
1912
Moto G82 5G +3%
1962
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12
375715
Moto G82 5G +9%
408289
CPU 114577 121066
GPU 91664 102050
Memory 64821 71622
UX 106590 114160
Total score 375715 408289
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12
1039
Moto G82 5G +16%
1209
Пиковая температура корпуса - 43.9 °C
Stability - 99%
Graphics test 6 FPS 7 FPS
Graphics score 1039 1209
PCMark 3.0
Redmi Note 12
8395
Moto G82 5G +22%
10254
Web score 6324 9132
Video editing 4465 4902
Photo editing 19316 20356
Data manipulation 7200 8767
Writing score 10889 13876
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:51 ч.
Просмотр видео - 17:40 ч.
Игры - 06:09 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12
н/д
Moto G82 5G
37:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 vs Motorola Moto G82 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12
н/д
Moto G82 5G
82.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Май 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Motorola Moto G82 5G, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 12.

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