Xiaomi Redmi Note 12 против Motorola Moto G82 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.6-дюймового Motorola Moto G82 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Смартфон на 6 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G82 5G
- Стабилизация изображения
- Стерео динамики
- Весит на 15 граммов меньше
- На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 675 и 622 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
81
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
38
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|86.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|95.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|119 Гц
|Время отклика
|-
|12 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|165.88 мм
|160.89 мм
|Ширина
|76.21 мм
|74.46 мм
|Толщина
|7.98 мм
|7.99 мм
|Вес
|188 граммов
|173 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Серый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 619
|Частота GPU
|-
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
622
Moto G82 5G +9%
675
Geekbench 5 (многоядерный)
1912
Moto G82 5G +3%
1962
|CPU
|114577
|121066
|GPU
|91664
|102050
|Memory
|64821
|71622
|UX
|106590
|114160
|Total score
|375715
|408289
|Пиковая температура корпуса
|-
|43.9 °C
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|6 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|1039
|1209
|Web score
|6324
|9132
|Video editing
|4465
|4902
|Photo editing
|19316
|20356
|Data manipulation
|7200
|8767
|Writing score
|10889
|13876
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:15 ч.
|Веб-серфинг
|-
|11:51 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:40 ч.
|Игры
|-
|06:09 ч.
|Режим ожидания
|-
|124 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Motorola Moto G82 5G, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi Note 12.
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