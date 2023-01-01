Xiaomi Redmi Note 12 против Oppo F21 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.43-дюймового Oppo F21 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 6 месяцев новее
- На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 606 и 383 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo F21 Pro
- Функция реверсивной зарядки
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
39
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|800 нит
|Поддержка HDR
|-
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|85.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|165.9 мм
|159.9 мм
|Ширина
|76.2 мм
|73.2 мм
|Толщина
|8 мм
|7.5 мм
|Вес
|188 граммов
|175 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IPX4
|Материал задней панели
|Пластик
|-
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Черный, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 680
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 610
|Частота GPU
|-
|1114 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12 +58%
606
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 +20%
1903
1581
|CPU
|114577
|85683
|GPU
|91664
|49550
|Memory
|64821
|72483
|UX
|106590
|75617
|Total score
|377931
|284620
|PCMark 3.0 score
|7368
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|ColorOS 12.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:16 ч.
|1:10 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:04 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:29 ч.
|Игры
|-
|05:46 ч.
|Режим ожидания
|-
|111 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/3.3
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|6560 x 4928
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.74"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|-
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|-
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Январь 2023 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 12. У него лучшие дисплей, программное обеспечение и звук.
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