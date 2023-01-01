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Xiaomi Redmi Note 12 против Oppo F21 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 12
VS
Оппо F21 Pro
Xiaomi Redmi Note 12
Oppo F21 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.43-дюймового Oppo F21 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 606 и 383 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo F21 Pro
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12
vs
F21 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR - Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 85.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12
н/д
F21 Pro
628 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.9 мм 159.9 мм
Ширина 76.2 мм 73.2 мм
Толщина 8 мм 7.5 мм
Вес 188 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость IP53 IPX4
Материал задней панели Пластик -
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 и Оппо F21 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU - 1114 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12 +58%
606
F21 Pro
383
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 +20%
1903
F21 Pro
1581
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12 +33%
377931
F21 Pro
284620
CPU 114577 85683
GPU 91664 49550
Memory 64821 72483
UX 106590 75617
Total score 377931 284620
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12
1036
F21 Pro
н/д
PCMark 3.0 score 7368 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 13:04 ч.
Просмотр видео - 17:29 ч.
Игры - 05:46 ч.
Режим ожидания - 111 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12
н/д
F21 Pro
36:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 vs Oppo F21 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.74", Sony IMX709 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/3.3
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6560 x 4928
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 12. У него лучшие дисплей, программное обеспечение и звук.

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