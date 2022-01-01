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Xiaomi Redmi Note 12 против Oppo Realme 10

Ксиаоми Редми Ноут 12
VS
Оппо Реалми 10
Xiaomi Redmi Note 12
Oppo Realme 10

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.4-дюймового Oppo Realme 10, который имеет процессор MediaTek Helio G99. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 10
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12
vs
Realme 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 84.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12
н/д
Realme 10
609 нит

Дизайн и корпус

Высота 165.9 мм 159.9 мм
Ширина 76.2 мм 73.3 мм
Толщина 8 мм 8 мм
Вес 188 граммов 178 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12 +1%
85%
Realme 10
84.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 и Оппо Реалми 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12
н/д
Realme 10
395764
CPU - 107702
GPU - 92725
Memory - 91328
UX - 104674
Total score - 395764
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Realme UI 3.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:38 ч.
Просмотр видео - 15:55 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 121 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12
н/д
Realme 10
38:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 vs Oppo Realme 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (48 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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