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Xiaomi Redmi Note 12 против Samsung Galaxy A33 5G

Ксиаоми Редми Ноут 12
VS
Самсунг Галакси А33 5G
Xiaomi Redmi Note 12
Samsung Galaxy A33 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A33 5G
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 729 и 597 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12
vs
Galaxy A33 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 366 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12
н/д
Galaxy A33 5G
727 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.9 мм 159.7 мм
Ширина 76.2 мм 74 мм
Толщина 8 мм 8.1 мм
Вес 188 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 12 и Самсунг Галакси А33 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G68
Частота GPU - 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12
375898
Galaxy A33 5G +9%
410871
CPU 114577 117008
GPU 91664 116615
Memory 64821 77740
UX 106590 102076
Total score 375898 410871
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12
1035
Galaxy A33 5G +118%
2257
Stability - 98%
Graphics test 6 FPS 13 FPS
Graphics score 1035 2257
PCMark 3.0 score 7368 10790
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:16 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:17 ч.
Просмотр видео - 15:03 ч.
Игры - 05:45 ч.
Режим ожидания - 105 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12
н/д
Galaxy A33 5G
31:53 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12 vs Samsung Galaxy A33 5G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A33 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4160 x 3120
Апертура f/2.5 f/2.2
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио - Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12
н/д
Galaxy A33 5G
88.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Январь 2023 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy A33 5G, а если дисплей – то Xiaomi Redmi Note 12.

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