Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy M33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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