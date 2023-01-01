Xiaomi Redmi Note 12 5G против Samsung Galaxy M33 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 октября 2022 года Xiaomi Redmi Note 12 5G с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy M33 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 33% выше максимальная яркость экрана (707 против 532 нит)
- AMOLED экран (против TFT LCD у конкурента)
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M33 5G
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Функция реверсивной зарядки
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 14% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 729 и 642 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|TFT LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2408 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1200 нит
|430 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|82.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|343 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|23 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1090:1
Дизайн и корпус
|Высота
|165.88 мм
|165.4 мм
|Ширина
|76.21 мм
|76.9 мм
|Толщина
|7.98 мм
|9.4 мм
|Вес
|188 граммов
|198 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1
|Samsung Exynos 1280
|Макс. частота
|2000 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G68 MP4
|Частота GPU
|825 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~487 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
642
Galaxy M33 5G +14%
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12 5G +8%
1973
1832
|CPU
|101413
|121943
|GPU
|90246
|113634
|Memory
|59456
|69031
|UX
|100024
|103890
|Total score
|351476
|412121
|Пиковая температура корпуса
|42.9 °C
|44.8 °C
|Stability
|99%
|91%
|Graphics test
|6 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|1039
|2233
|Web score
|6397
|8753
|Video editing
|4106
|7425
|Photo editing
|18084
|20846
|Data manipulation
|7356
|8724
|Writing score
|10953
|14740
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|33 ГБ
|26.4 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (56% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:08 ч.
|1:28 ч.
|Веб-серфинг
|09:17 ч.
|-
|Просмотр видео
|18:08 ч.
|-
|Игры
|06:15 ч.
|-
|Режим ожидания
|103 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D (PureCel)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.04 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12 5G, а если игры, автономность и звук – то Samsung Galaxy M33 5G.
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