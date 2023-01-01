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Xiaomi Redmi Note 12R против Infinix Note 30

65 из 100
Xiaomi Redmi Note 12R
VS
62 из 100
Infinix Note 30
Xiaomi Redmi Note 12R
Infinix Note 30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Xiaomi Redmi Note 12R с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.78-дюймового Infinix Note 30, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12R
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 58% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 868 и 551 баллов
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Infinix Note 30
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (45W vs 18W)
  • Стерео динамики
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12R
vs
Note 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.79 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 21:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 580 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.5%
Особенности - - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12R
н/д
Note 30
605 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 168.62 мм
Ширина 76.3 мм 76.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.58 мм
Вес 199 граммов 219 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12R +1%
85.1%
Note 30
84.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12R и Infinix Note 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno Mali-G57 MC2
Частота GPU - 1100 МГц
FLOPS - ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12R +58%
868
Note 30
551
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12R +39%
2476
Note 30
1779
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12R
н/д
Note 30
382639
CPU - 103918
GPU - 85824
Memory - 88042
UX - 108028
Total score - 382639
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 12R
н/д
Note 30
1252
Stability - 98%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1252
Web score - 9412
Video editing - 6397
Photo editing - 26025
Data manipulation - 6590
Writing score - 13407
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:22 ч.
Просмотр видео - 12:25 ч.
Игры - 05:11 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12R
н/д
Note 30
32:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12R vs Infinix Note 30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, программное обеспечение, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12R, а если дисплей, камера и звук – то Infinix Note 30.

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