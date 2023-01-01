Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Xiaomi Redmi Note 12R с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.5-дюймового Motorola Moto G23, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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