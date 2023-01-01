Xiaomi Redmi Note 12R против Motorola Moto G23
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Xiaomi Redmi Note 12R с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.5-дюймового Motorola Moto G23, который имеет процессор MediaTek Helio G85 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12R
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- На 47% выше плотность пикселей (396 vs 270 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 868 и 364 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G23
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
63
Производительность
Быстродействие приложений и системы
21
Игры
Возможности в 3D-гейминге
62*
22
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84*
77*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
67
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.79 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|83.9%
|Цветовой охват sRGB
|-
|93.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|35 мс
|Контрастность
|-
|1111:1
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|168.6 мм
|162.7 мм
|Ширина
|76.3 мм
|74.66 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.19 мм
|Вес
|199 граммов
|184.25 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Да
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|4 нанометра
|12 нанометров
|Графика
|Adreno
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|-
|1000 МГц
|FLOPS
|-
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12R +138%
868
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12R +84%
2476
1349
|CPU
|-
|68083
|GPU
|-
|56430
|Memory
|-
|48906
|UX
|-
|76476
|Total score
|-
|249633
|Пиковая температура корпуса
|-
|41.2 °C
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|4 FPS
|Graphics score
|-
|746
|Web score
|-
|7237
|Video editing
|-
|6186
|Photo editing
|-
|19227
|Data manipulation
|-
|5438
|Writing score
|-
|9377
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|4, 6, 8 ГБ
|4, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|-
|Размер системы из коробки
|-
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|-
|1:25 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|118°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|5312 x 2988
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Январь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Январь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12R более удачной покупкой.
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