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Xiaomi Redmi Note 12R против Samsung Galaxy A24 4G

65 из 100
Xiaomi Redmi Note 12R
VS
61 из 100
Samsung Galaxy A24 4G
Xiaomi Redmi Note 12R
Samsung Galaxy A24 4G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Xiaomi Redmi Note 12R с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12R
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 868 и 559 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
  • Стабилизация изображения
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12R
vs
Galaxy A24 4G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.79 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 82.4%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12R
н/д
Galaxy A24 4G
1002 нит

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 162.1 мм
Ширина 76.3 мм 77.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 199 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12R +3%
85.1%
Galaxy A24 4G
82.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12R и Samsung Galaxy A24 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno Mali-G57 MC2
Частота GPU - 1100 МГц
FLOPS - ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12R +38%
2476
Galaxy A24 4G
1799
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 103750
GPU - 84782
Memory - 76824
UX - 93483
Total score - 355355
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1235
Web score - 8027
Video editing - 5566
Photo editing - 15535
Data manipulation - 7389
Writing score - 12256
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки - 26.7 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:01 ч.
Просмотр видео - 16:27 ч.
Игры - 07:09 ч.
Режим ожидания - 155 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12R
н/д
Galaxy A24 4G
42:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12R vs Samsung Galaxy A24 4G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.4 f/2.2
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12R, а если дисплей, камера и звук – то Samsung Galaxy A24 4G.

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