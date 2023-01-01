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Xiaomi Redmi Note 12R против Tecno Camon 20 Pro

65 из 100
Xiaomi Redmi Note 12R
VS
66 из 100
Tecno Camon 20 Pro
Xiaomi Redmi Note 12R
Tecno Camon 20 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июня 2023 года Xiaomi Redmi Note 12R с экраном 6.79" и чипом Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, против 6.67-дюймового Tecno Camon 20 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12R
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 874 и 567 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12R
vs
Camon 20 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.79 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 396 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит -
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 85.7%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 168.6 мм 163.4 мм
Ширина 76.3 мм 76.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 199 граммов 190 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12R
85.1%
Camon 20 Pro +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12R и Tecno Camon 20 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno Mali-G57 MC2
Частота GPU - 1100 МГц
FLOPS - ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12R +35%
2498
Camon 20 Pro
1847
3DMark Wild Life Performance
Web score - 9347
Video editing - 6454
Photo editing - 25852
Data manipulation - 6600
Writing score - 13017
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6, 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 1:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12R vs Tecno Camon 20 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8192 x 6144 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.7"
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4 f/2.5
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и звук - выбирайте Tecno Camon 20 Pro, а если производительность, игры, программное обеспечение и корпус – то Xiaomi Redmi Note 12R.

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