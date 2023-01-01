Xiaomi Redmi Note 12S против Motorola Moto G84 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.5-дюймового Motorola Moto G84 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12S
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G84 5G
- Защита корпуса от воды по стандарту IP54
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 670 и 594 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Производительность
Быстродействие приложений и системы
49
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79*
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|POLED
|Размер
|6.43 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|355 Гц
|-
|Время отклика
|3 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|160 мм
|Ширина
|73.87 мм
|74.4 мм
|Толщина
|8.09 мм
|7.6 мм
|Вес
|176 граммов
|168.3 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP2
|Adreno 619
|GPU-ядер
|128
|256
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|~486.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
594
Moto G84 5G +13%
670
Geekbench 5 (многоядерный)
1780
Moto G84 5G +8%
1922
|CPU
|96626
|-
|GPU
|84153
|-
|Memory
|72598
|-
|UX
|104376
|-
|Total score
|354960
|-
|Web score
|6587
|-
|Video editing
|4622
|-
|Photo editing
|17478
|-
|Data manipulation
|6685
|-
|Writing score
|10591
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|My UX
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да (57% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|1:15 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|13
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G84 5G более удачной покупкой.
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