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Xiaomi Redmi Note 12S против Motorola Moto G84 5G

61 из 100
Xiaomi Redmi Note 12S
VS
70 из 100
Motorola Moto G84 5G
Xiaomi Redmi Note 12S
Motorola Moto G84 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.5-дюймового Motorola Moto G84 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12S
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Moto G84 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP54
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 670 и 594 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12S
vs
Moto G84 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED POLED
Размер 6.43 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.2% -
ШИМ (PWM) 355 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12S
628 нит
Moto G84 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 160 мм
Ширина 73.87 мм 74.4 мм
Толщина 8.09 мм 7.6 мм
Вес 176 граммов 168.3 граммов
Водонепроницаемость Нет IP54
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12S
84.5%
Moto G84 5G +1%
85.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12S и Motorola Moto G84 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2050 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G57 MP2 Adreno 619
GPU-ядер 128 256
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~486.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12S
1780
Moto G84 5G +8%
1922
AnTuTu Benchmark 9
CPU 96626 -
GPU 84153 -
Memory 72598 -
UX 104376 -
Total score 354960 -
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0
Web score 6587 -
Video editing 4622 -
Photo editing 17478 -
Data manipulation 6685 -
Writing score 10591 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 My UX
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 1:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12S vs Motorola Moto G84 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 13 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 12S
81.3 дБ
Moto G84 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Август 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G84 5G более удачной покупкой.

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