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Xiaomi Redmi Note 12S против Poco F5

62 из 100
Xiaomi Redmi Note 12S
VS
79 из 100
Xiaomi Poco F5
Xiaomi Redmi Note 12S
Xiaomi Poco F5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12S
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
Причины выбрать Xiaomi Poco F5
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 33W)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Возможность записи 4K-видео

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12S
vs
Poco F5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.43 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 12S
н/д
Poco F5
955 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.87 мм 161.11 мм
Ширина 73.87 мм 74.95 мм
Толщина 8.09 мм 7.9 мм
Вес 176 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 12S
84.5%
Poco F5 +5%
88.9%

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12S и Xiaomi Poco F5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96 Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Макс. частота 2050 МГц 2910 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 12 нанометров 4 нанометра
Графика Mali-G57 MC2 Adreno 725
Частота GPU 950 МГц 580 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс ~1781 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 12S
596
Poco F5 +103%
1210
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 12S
1779
Poco F5 +120%
3914
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 12S
361359
Poco F5 +161%
944625
CPU 99308 249409
GPU 84660 354940
Memory 73579 176027
UX 105407 165113
Total score 361359 944625
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки 20 ГБ -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут) Да (83% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:12 ч. 0:47 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:11 ч.
Просмотр видео - 16:29 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 102 ч.
Общая автономность
Redmi Note 12S
н/д
Poco F5
34:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12S vs Xiaomi Poco F5
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9024 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco F5 более удачной покупкой.

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