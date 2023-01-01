Xiaomi Redmi Note 12S против Note 12R
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 марта 2023 года Xiaomi Redmi Note 12S с экраном 6.43" и чипом MediaTek Helio G96, против 6.79-дюймового Xiaomi Redmi Note 12R, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12S
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
- Весит на 23 грамма меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12R
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.36" большая диагональ экрана
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 4 Gen 2
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 868 и 592 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
62*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
79*
84*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.43 дюймов
|6.79 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|550 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|168.6 мм
|Ширина
|73.87 мм
|76.3 мм
|Толщина
|8.09 мм
|8.2 мм
|Вес
|176 граммов
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|-
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|12 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Adreno
|Частота GPU
|950 МГц
|-
|FLOPS
|~243 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
592
Redmi Note 12R +47%
868
Geekbench 5 (многоядерный)
1774
Redmi Note 12R +40%
2476
|CPU
|99308
|-
|GPU
|84660
|-
|Memory
|73579
|-
|UX
|105407
|-
|Total score
|362913
|-
|Web score
|6604
|-
|Video editing
|4638
|-
|Photo editing
|17438
|-
|Data manipulation
|6873
|-
|Writing score
|10223
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|4, 6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|MIUI 14
|Размер системы из коробки
|20 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|1:12 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4.0"
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|-
|Апертура
|f/2.4
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|-
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi Redmi Note 12R, а если дисплей, камера и звук – то Xiaomi Redmi Note 12S.
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