Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 12T Pro vs Redmi Note 12 Pro 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 12T Pro против Note 12 Pro 5G

77 из 100
Xiaomi Redmi Note 12T Pro
VS
68 из 100
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Xiaomi Redmi Note 12T Pro
Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 мая 2023 года Xiaomi Redmi Note 12T Pro с экраном 6.6" и чипом MediaTek Dimensity 8200 Ultra, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1080 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12T Pro
  • Показывает на 82% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8200 Ultra
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 998 и 761 баллов
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
  • Стабилизация изображения
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 12T Pro
vs
Redmi Note 12 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.6 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 407 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 650 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 86.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.9%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 162.9 мм
Ширина 74.3 мм 76 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 200 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 12T Pro и Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 3100 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G68 MC4
Частота GPU 950 МГц 800 МГц
FLOPS ~1442 Гфлопс ~686 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 123955
GPU - 129623
Memory - 82848
UX - 125548
Total score 842816 463770
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 36.6 °C
Stability 55% 99%
Graphics test 36 FPS 13 FPS
Graphics score 6102 2256
Web score 11290 8758
Video editing 8073 7202
Photo editing 24638 23289
Data manipulation 12272 10815
Writing score 18715 13588
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Объем 5080 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:57 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:52 ч.
Просмотр видео - 14:19 ч.
Игры - 05:35 ч.
Режим ожидания - 86 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 12T Pro vs Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9248 x 6936 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 24 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02B1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 12T Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 12T Pro против Redmi Note 12 5G
2. Redmi Note 12T Pro против iPhone 13
3. Redmi Note 12T Pro против Redmi Note 11T Pro
4. Redmi Note 12T Pro против Galaxy A34 5G
5. Redmi Note 12T Pro против Redmi Note 12 Turbo
6. Redmi Note 12 Pro 5G против Poco X5 Pro
7. Redmi Note 12 Pro 5G против 12 Lite
8. Redmi Note 12 Pro 5G против Redmi Note 10 Pro
9. Redmi Note 12 Pro 5G против Redmi Note 11 Pro (Global)
10. Redmi Note 12 Pro 5G против Redmi Note 12 Turbo
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры