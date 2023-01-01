Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus против Huawei Nova 11 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 7200 Ultra, против 6.78-дюймового Huawei Nova 11 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 100W)
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 7200 Ultra
- На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 1134 и 1027 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 11 Pro
- Весит на 16.5 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1200 x 2652 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.89:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|950 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|120 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|164.24 мм
|Ширина
|74.2 мм
|74.35 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.88 мм
|Вес
|204.5 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 7200 Ultra
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2800 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MP4
|Adreno 642
|GPU-ядер
|-
|768
|Частота GPU
|-
|550 МГц
|FLOPS
|-
|~844 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1134
1027
Geekbench 6 (многоядерный)
Nova 11 Pro +9%
2944
|CPU
|238522
|187221
|GPU
|182820
|137987
|Memory
|164843
|125280
|UX
|181525
|128408
|Total score
|760778
|575089
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android
|Оболочка UI
|MIUI 14
|EMUI 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|-
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Да (50% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|0:23 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|112°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Лазерный автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.6
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|52 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus. У него лучшие дисплей, производительность, игры, автономность, программное обеспечение и корпус.
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