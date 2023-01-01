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Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus против Motorola Edge 40 Neo

74 из 100
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
VS
66 из 100
Motorola Edge 40 Neo
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
Motorola Edge 40 Neo

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 7200 Ultra, против 6.55-дюймового Motorola Edge 40 Neo, который имеет процессор MediaTek Dimensity 7030. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 68W)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 11% выше плотность пикселей (446 vs 402 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 7200 Ultra
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Motorola Edge 40 Neo
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Весит на 32.5 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 13 Pro Plus
vs
Edge 40 Neo

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED POLED
Размер 6.67 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 161.4 мм 159.63 мм
Ширина 74.2 мм 71.99 мм
Толщина 8.9 мм 7.89 мм
Вес 204.5 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus и Motorola Edge 40 Neo в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 7200 Ultra MediaTek Dimensity 7030
Макс. частота 2800 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Mali-G610 MP4 Mali-G610 MP3
Частота GPU - 1000 МГц

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 10
Redmi Note 13 Pro Plus +46%
760778
Edge 40 Neo
522736
CPU 238522 170700
GPU 182820 78883
Memory 164843 124940
UX 181525 152333
Total score 760778 522736
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 My UX

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 68 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (82% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:42 ч.
Просмотр видео - 11:27 ч.
Игры - 05:55 ч.
Режим ожидания - 102 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus vs Motorola Edge 40 Neo
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 16384 x 12288 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4608 x 3456 -
Апертура f/2.6 f/2.4
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.4
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus более удачной покупкой.

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