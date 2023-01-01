Xiaomi Redmi Note 13 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 21 сентября 2023 года Xiaomi Redmi Note 13 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Комплектуется на 777 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4323 мАч
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 27W)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Процессор имеет на 2 ядра больше
- Весит на 53 грамма меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- В 2.5 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2500 и 1008 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1290 x 2796 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|-
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|88.3%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|161.15 мм
|160.7 мм
|Ширина
|74.24 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.98 мм
|7.85 мм
|Вес
|187 граммов
|240 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|-
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Фиолетовый
|Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|Apple A16 Bionic
|Макс. частота
|2400 МГц
|3460 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.95 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 710
|Apple A16 GPU
|GPU-ядер
|-
|640
|Частота GPU
|-
|1398 МГц
|FLOPS
|-
|~1789.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1008
iPhone 14 Pro Max +148%
2500
Geekbench 6 (многоядерный)
2924
iPhone 14 Pro Max +117%
6351
|CPU
|190326
|310783
|GPU
|118222
|514249
|Memory
|158281
|234912
|UX
|140685
|404558
|Total score
|606420
|1459121
|Пиковая температура корпуса
|-
|46 °C
|Stability
|-
|82%
|Graphics test
|-
|58 FPS
|Graphics score
|-
|9851
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 17)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|-
Батарея
|Объем
|5100 мАч
|4323 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|27 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Да (48% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:45 ч.
|1:52 ч.
|Веб-серфинг
|-
|15:02 ч.
|Просмотр видео
|-
|21:10 ч.
|Игры
|-
|07:04 ч.
|Режим ожидания
|-
|156 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|16384 x 12288
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.6
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|-
|23 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.
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