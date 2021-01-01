Xiaomi Redmi Note 4X против Samsung Galaxy A10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi Note 4X с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 4X
- На 48% выше плотность пикселей (401 vs 271 PPI)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4100 против 3400 мАч
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Более новая ОС: Android 10 против 6
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Тонкие рамки – на 8.7% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 2 года и 1 месяц новее
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
52
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
55
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
47
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.5 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1080 x 1920 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|19:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|72.9%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|-
|90%
|ШИМ (PWM)
|-
|77 Гц
|Время отклика
|-
|22 мс
|Контрастность
|-
|2050:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|151 мм
|155.6 мм
|Ширина
|76 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|175 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серый, Зеленый, Розовое золото
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 625
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 506
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|700 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~124 Гфлопс
|~64 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|800 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
238
Geekbench 5 (многоядерный)
848
AnTuTu Benchmark 7
60502
Galaxy A10 +39%
84093
AnTuTu Benchmark 8
106933
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 6.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 10
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|4100 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|-
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:40 ч.
|2:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|1 (13 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.33 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|31.63 мм
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|6
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2017 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.321 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A10 более удачной покупкой.
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