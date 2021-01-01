Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi Note 4X с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 25 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.