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Xiaomi Redmi Note 4X против Redmi 4X

Ксиаоми Редми Ноут 4Х
VS
Ксиаоми Редми 4Х
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi 4X

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi Note 4X с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 5-дюймового Xiaomi Redmi 4X, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 435. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 4X
  • На 36% выше плотность пикселей (401 vs 294 PPI)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 625
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Xiaomi Redmi 4X
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (525 против 442 нит)
  • Более новая ОС: Android 7.1 против 6
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 4X
vs
Redmi 4X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 294 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.9% 70.98%
Максимальная яркость
Redmi Note 4X
442 нит
Redmi 4X +19%
525 нит

Дизайн и корпус

Высота 151 мм 139.2 мм
Ширина 76 мм 69.9 мм
Толщина 8.4 мм 8.6 мм
Вес 175 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый, Зеленый, Розовое золото Черный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 4X +3%
72.9%
Redmi 4X
70.98%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 4Х и Ксиаоми Редми 4Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 Qualcomm Snapdragon 435
Макс. частота 2000 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 1.4 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 506 Adreno 505
Частота GPU 700 МГц 450 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 800 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Note 4X +24%
817
Redmi 4X
658
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Note 4X +63%
3062
Redmi 4X
1874
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 4X +38%
60502
Redmi 4X
43699
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 6.0.1 (С обновлением до Android 7.1.2)
Оболочка UI MIUI 10 MIUI 11

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки - 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 4X
н/д
Redmi 4X
11:37 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 4X
н/д
Redmi 4X
12:00 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 4X
н/д
Redmi 4X
19:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 4X vs Xiaomi Redmi 4X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.33 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L8 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 31.63 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 4X
н/д
Redmi 4X
72 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.583 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.5 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi Note 4X, а если программное обеспечение – то Xiaomi Redmi 4X.

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