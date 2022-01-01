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Xiaomi Redmi Note 4X против Note 11 Pro (Global)

Ксиаоми Редми Ноут 4Х
VS
Ксиаоми Редми Ноут 11 Про
Xiaomi Redmi Note 4X
Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 февраля 2017 года Xiaomi Redmi Note 4X с экраном 5.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 625, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global), который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 60 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 4X
  • Весит на 27 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.17" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (743 против 449 нит)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Тонкие рамки – на 13.1% выше полезная площадь экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Быстрая зарядка мощностью 67 Ватт
  • Смартфон на 5 лет новее
  • Более новая ОС: Android 11 против 6

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 4X
vs
Redmi Note 11 Pro (Global)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 5.5 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 16:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 72.9% 86%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Redmi Note 4X
449 нит
Redmi Note 11 Pro (Global) +65%
743 нит

Дизайн и корпус

Высота 151 мм 164.2 мм
Ширина 76 мм 76.1 мм
Толщина 8.4 мм 8.12 мм
Вес 175 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый, Зеленый, Розовое золото Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 4Х и Ксиаоми Редми Ноут 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 625 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2000 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 506 Mali G57 MC2
Частота GPU 700 МГц 950 МГц
FLOPS ~124 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 800 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU - 77251
GPU - 79928
Memory - 58788
UX - 88493
Total score - 304267
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 11
Оболочка UI MIUI 10 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 4100 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки - 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:40 ч. 0:48 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:45 ч.
Просмотр видео - 11:24 ч.
Игры - 06:09 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 4X vs Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 12032 x 9024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 1 (13 МП) 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26.33 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV12A10 (CMOS)
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B1B (CMOS)
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 31.63 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.1 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 6 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2017 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Черный чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Global) более удачной покупкой.

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