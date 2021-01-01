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Xiaomi Redmi Note 5 против Huawei Honor 8X

Ксиаоми Редми Ноут 5
VS
Хуавей Хонор 8Х
Xiaomi Redmi Note 5
Huawei Honor 8X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 8% лучшая автономность (104 vs 96 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (546 против 423 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 8X
  • На 0.51" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.32% выше полезная площадь экрана
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 5
vs
Honor 8X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 84%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.5%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 38 мс 39.6 мс
Контрастность 2252:1 880:1
Максимальная яркость
Redmi Note 5 +29%
546 нит
Honor 8X
423 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 160.4 мм
Ширина 75.4 мм 76.6 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Honor 8X +8%
84%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Хуавей Хонор 8Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 1800 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G51
Частота GPU 720 МГц 1000 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 5
н/д
Honor 8X
1331
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 5
116167
Honor 8X +17%
136392
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5 +4%
144061
Honor 8X
138488
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9
Размер системы из коробки 8 ГБ 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 5 +19%
13:36 ч.
Honor 8X
11:24 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 5 +16%
14:13 ч.
Honor 8X
12:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 5
22:16 ч.
Honor 8X +45%
32:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Huawei Honor 8X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5160 x 3872
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (20 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/1.8
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 5
76.9 дБ
Honor 8X +10%
84.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг 0.81 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Huawei Honor 8X, а если автономность и коммуникации – то Xiaomi Redmi Note 5.

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