Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Huawei Honor 8X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.