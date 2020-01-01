Xiaomi Redmi Note 5 против Oppo A5 (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Oppo A5 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
- На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 17% выше максимальная яркость экрана (561 против 481 нит)
- Весит на 15 граммов меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A5 (2020)
- На 0.51" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Возможность записи 4K-видео
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 5.02% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
57
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
64
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 5 и Oppo A5 (2020)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.68%
|82.7%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.4 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8 мм
|9.1 мм
|Вес
|180 граммов
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 665
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2000 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 610
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
315
Geekbench 5 (многоядерный)
1413
AnTuTu Benchmark 8
143669
A5 (2020) +19%
170976
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|ColorOS 7
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|10 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:36 ч.
Время просмотра видео
14:13 ч.
Время разговора (3G)
22:16 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|119°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.25
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix Hi-846 (CMOS)
|Монохромный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|1.2 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.29 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.24 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A5 (2020) более удачной покупкой.
Опрос
2 (40%)
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Всего проголосовало: 5
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