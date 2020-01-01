Xiaomi Redmi Note 5 против Samsung Galaxy A20s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
- На 56% выше плотность пикселей (403 vs 259 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- На 39% выше максимальная яркость экрана (561 против 404 нит)
- Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A20s
- На 0.51" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Тонкие рамки – на 5.62% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
60
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
31
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
64
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
54
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 5 и Samsung Galaxy A20s
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|259 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|77.68%
|83.3%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|163.3 мм
|Ширина
|75.4 мм
|77.5 мм
|Толщина
|8 мм
|8 мм
|Вес
|180 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|8 ядер Cortex-A53 (частота 1.8 ГГц)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 506
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
149
Geekbench 5 (многоядерный)
898
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5 +30%
143669
110732
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|2:20 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:36 ч.
Время просмотра видео
14:13 ч.
Время разговора (3G)
22:16 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|3 (13 МП + 8 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.9"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|4
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Октябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.29 Вт/кг
|0.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.24 Вт/кг
|0.83 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Инструкция по эксплуатации
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy A20s, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Xiaomi Redmi Note 5.
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