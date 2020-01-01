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Xiaomi Redmi Note 5 против Samsung Galaxy A30s

Ксиаоми Редми Ноут 5
Xiaomi Redmi Note 5
VS
Самсунг Галакси А30s
Samsung Galaxy A30s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 268 PPI)
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (561 против 427 нит)
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A30s
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 7.52% выше полезная площадь экрана
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 7 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 5 и Samsung Galaxy A30s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 85.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 5 +31%
561 нит
Galaxy A30s
427 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 158.5 мм
Ширина 75.4 мм 74.7 мм
Толщина 8 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 169 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Galaxy A30s +10%
85.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Самсунг Галакси А30s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G71 MP2
GPU-ядер - 2
Частота GPU - 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5 +16%
143669
Galaxy A30s
124029

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 11 One UI 2.0
Размер системы из коробки 8 ГБ 10.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 5
13:36 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 5
14:13 ч.
Galaxy A30s
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 5
22:16 ч.
Galaxy A30s
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Samsung Galaxy A30s
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 5288 x 3968
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 3 (25 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 25 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K2X5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 1 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 10

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 5
71 дБ
Galaxy A30s
н/д
Музыка
Redmi Note 5
72 дБ
Galaxy A30s
н/д
Звонок
Redmi Note 5
87 дБ
Galaxy A30s
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Август 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг 1.54 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A30s более удачной покупкой.

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