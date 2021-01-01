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Xiaomi Redmi Note 5 против Samsung Galaxy M30

Ксиаоми Редми Ноут 5
VS
Самсунг Галакси М30
Xiaomi Redmi Note 5
Samsung Galaxy M30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M30, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy M30
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • На 14% лучшая автономность (119 vs 104 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Тонкие рамки – на 10.42% выше полезная площадь экрана
  • На 0.41" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (639 против 546 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 5
vs
Galaxy M30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 5.99 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 88.1%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 38 мс -
Контрастность 2252:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 5
546 нит
Galaxy M30 +17%
639 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 159 мм
Ширина 75.4 мм 75.1 мм
Толщина 8 мм 8.5 мм
Вес 180 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Galaxy M30 +13%
88.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Самсунг Галакси М30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Макс. частота 1800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G71 MP2
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~65 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2166 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Redmi Note 5 +1%
1327
Galaxy M30
1309
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Redmi Note 5
3966
Galaxy M30 +5%
4161
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 5 +8%
116167
Galaxy M30
107352
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5
144061
Galaxy M30
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 8 ГБ 13.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 5
13:36 ч.
Galaxy M30 +12%
15:02 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 5
14:13 ч.
Galaxy M30 +31%
18:44 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 5
22:16 ч.
Galaxy M30 +45%
32:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Samsung Galaxy M30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4608 x 3456
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 10
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 5 +9%
76.9 дБ
Galaxy M30
70.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг 1.39 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy M30 более удачной покупкой.

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