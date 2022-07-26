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Xiaomi Redmi Note 5 против Poco X4 GT

Ксиаоми Редми Ноут 5
VS
Ксиаоми X4 GT
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Poco X4 GT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.6-дюймового Xiaomi Poco X4 GT, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 и вышел на 53 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 128 ГБ
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X4 GT
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • На 0.61" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1080 мАч более емким аккумулятором – 5080 против 4000 мАч
  • На 28% лучшая автономность (35:08 vs 27:28 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Смартфон на 4 года и 5 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 9
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 8100

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 5
vs
Poco X4 GT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 18:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 650 нит
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 85.1%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 97.9%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 51540 Гц
Время отклика 38 мс 24 мс
Контрастность 2252:1 1573:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Redmi Note 5
556 нит
Poco X4 GT +8%
601 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 163.64 мм
Ширина 75.4 мм 74.29 мм
Толщина 8 мм 8.87 мм
Вес 180 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Черный, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Poco X4 GT +10%
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Ксиаоми X4 GT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 MediaTek Dimensity 8100
Макс. частота 1800 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G610 MC6
Частота GPU 720 МГц 912 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Redmi Note 5
173491
Poco X4 GT +362%
801322
CPU 57490 196492
GPU 24466 289945
Memory 35451 147128
UX 54658 162575
Total score 173491 801322
3DMark Wild Life Performance
Redmi Note 5
259
Poco X4 GT +2153%
5834
Stability - 61%
Graphics test 1 FPS 34 FPS
Graphics score 259 5834
PCMark 3.0 score 6069 12942
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 12
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 13
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5080 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 0:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:11 ч. 13:12 ч.
Просмотр видео 11:42 ч. 12:36 ч.
Игры 04:15 ч. 05:41 ч.
Режим ожидания 87 ч. 123 ч.
Общая автономность
Redmi Note 5
27:28 ч.
Poco X4 GT +28%
35:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Xiaomi Poco X4 GT
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9280 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4920 x 3264
Апертура f/2 f/2.45
Размер пикселя 1.4 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 5
76.9 дБ
Poco X4 GT +12%
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Poco X4 GT более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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bossvazelina 26 июля 2022 15:53
Брал в 2017, note 5 - отработал свою стоимость за 5 лет сполна. стекло родное не менял ни разу и без пленки. камера на 100% цена качество + фронталка. Железа посей день хватало во все игры геншин 27фпс. Но буду уже брать x4 gt. Пора отдохнуть старичку, дорогу молодым :)
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caesar 04 августа 2022 19:24
да тоже самое редмик до сих пор работает стабильно, но свое отработал, тоже меняю на poco x4 gt.
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