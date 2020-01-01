Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 5 vs Redmi 8 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 5 против Redmi 8

Ксиаоми Редми Ноут 5
Xiaomi Redmi Note 5
VS
Ксиаоми Редми 8
Xiaomi Redmi 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.22-дюймового Xiaomi Redmi 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (561 против 404 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 5 и Xiaomi Redmi 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.22 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 81.8%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 5 +39%
561 нит
Redmi 8
404 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.5 мм 156.5 мм
Ширина 75.4 мм 75.4 мм
Толщина 8 мм 9.4 мм
Вес 180 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Черный, Красный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Redmi 8 +5%
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Ксиаоми Редми 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 439
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 505
Частота GPU - 450 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 5
н/д
Redmi 8
176
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 5
н/д
Redmi 8
797
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5 +21%
143669
Redmi 8
118304

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI MIUI 11 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:10 ч. 3:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 85 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 5
13:36 ч.
Redmi 8
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 5
14:13 ч.
Redmi 8
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 5
22:16 ч.
Redmi 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Xiaomi Redmi 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 113°
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 2 (12 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3648 x 2190
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1.4 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 5
71 дБ
Redmi 8
н/д
Музыка
Redmi Note 5
72 дБ
Redmi 8
н/д
Звонок
Redmi Note 5
87 дБ
Redmi 8
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года Октябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг 0.231 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и камера - выбирайте Xiaomi Redmi 8, а если дисплей, производительность и коммуникации – то Xiaomi Redmi Note 5.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
12 (92.3%)
1 (7.7%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях