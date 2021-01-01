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Xiaomi Redmi Note 5 против Redmi 8A

Ксиаоми Редми Ноут 5
VS
Ксиаоми Редми 8А
Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.22-дюймового Xiaomi Redmi 8A, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 439 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (546 против 396 нит)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 8A
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 439

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 5
vs
Redmi 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.99 дюймов 6.22 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 77.68% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 38 мс -
Контрастность 2252:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 5 +38%
546 нит
Redmi 8A
396 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158.5 мм 156.5 мм
Ширина 75.4 мм 75.4 мм
Толщина 8 мм 9.4 мм
Вес 180 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 5
77.68%
Redmi 8A +5%
81.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 5 и Ксиаоми Редми 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 439
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 505
Частота GPU 720 МГц 450 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~48 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 5 +50%
116167
Redmi 8A
77597
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 5 +66%
144061
Redmi 8A
86990
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут) Да, Quick Charge 3.0 (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:10 ч. 2:56 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 5
13:36 ч.
Redmi 8A
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 5
14:13 ч.
Redmi 8A
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 5
22:16 ч.
Redmi 8A
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 5 vs Xiaomi Redmi 8A
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 3648 x 2190
Апертура f/2 f/2.0
Размер пикселя 1.4 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Одновременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 5
76.9 дБ
Redmi 8A
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг 0.232 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг 1.48 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания 10 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и коммуникации - выбирайте Xiaomi Redmi Note 5, а если программное обеспечение и автономность – то Xiaomi Redmi 8A.

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