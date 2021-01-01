Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2018 года Xiaomi Redmi Note 5 с экраном 5.99" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 46 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.