Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 6 Pro vs Honor 9X – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Huawei Honor 9X

Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
VS
Хуавей Хонор 9Х
Huawei Honor 9X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.59-дюймового Huawei Honor 9X, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710F и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Весит на 14.8 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Honor 9X
  • Современный порт USB Type-C
  • На 8% лучшая автономность (99 vs 92 часов)
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Более энергоэффективный CPU

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 6 Pro и Huawei Honor 9X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.36% 84.3%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 6 Pro +4%
482 нит
Honor 9X
464 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.9 мм 163.5 мм
Ширина 76.4 мм 77.3 мм
Толщина 8.2 мм 8.8 мм
Вес 182 грамма 196.8 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый Сапфировый Синий, Черный, Изумрудно-Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 6 Pro
81.36%
Honor 9X +4%
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и Хуавей Хонор 9Х в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 HiSilicon Kirin 710F
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G51 MP4
GPU-ядер - 4
Частота GPU - 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro
146334
Honor 9X +11%
162526

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10
Размер системы из коробки 10 ГБ 15.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:06 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Honor 9X +20%
12:38 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Honor 9X +5%
12:02 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 6 Pro
27:27 ч.
Honor 9X +3%
28:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Huawei Honor 9X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP) 2 (48 МП + 2 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.9 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 12 4

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Redmi Note 6 Pro +5%
70 дБ
Honor 9X
66.6 дБ
Музыка
Redmi Note 6 Pro +1%
73 дБ
Honor 9X
72.3 дБ
Звонок
Redmi Note 6 Pro +4%
85 дБ
Honor 9X
81.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Июль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания (10 Вт)
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлеченя SIM
- Чехол
- Защитная пленка

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Huawei Honor 9X. У него лучшие производительность, программное обеспечение и камера.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях