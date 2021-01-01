Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 6 Pro vs Galaxy A10 – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Samsung Galaxy A10

Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
VS
Самсунг Галакси А10
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 271 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3400 мАч
  • Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (477 против 422 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 14 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 6 Pro
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.36% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 90%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 77 Гц
Время отклика 37.6 мс 22 мс
Контрастность 1139:1 2050:1
Максимальная яркость
Redmi Note 6 Pro +13%
477 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.9 мм 155.6 мм
Ширина 76.4 мм 75.6 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 182 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 1800 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Mali-G71 MP2
Частота GPU 720 МГц 850 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 6 Pro +37%
115050
Galaxy A10
84093
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro +34%
142952
Galaxy A10
106933
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки 10 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:06 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Galaxy A10
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Galaxy A10
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 6 Pro
27:27 ч.
Galaxy A10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 6 Pro +1%
86.9 дБ
Galaxy A10
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 6 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (66.7%)
3 (33.3%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 7 Pro или Redmi Note 6 Pro
2. Redmi Note 8 Pro или Redmi Note 6 Pro
3. Redmi Note 8 или Redmi Note 6 Pro
4. Redmi Note 9 Pro или Redmi Note 6 Pro
5. Poco X2 или Redmi Note 6 Pro
6. Galaxy S10e или Galaxy A10
7. Galaxy A51 или Galaxy A10
8. Galaxy A20 или Galaxy A10
9. Galaxy A40 или Galaxy A10
10. Redmi 8A или Galaxy A10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях