Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Samsung Galaxy A12
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 27 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
- На 53% выше плотность пикселей (403 vs 264 PPI)
- Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
- На 8% выше максимальная яркость экрана (481 против 444 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 23 грамма меньше
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
30
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|TFT LCD
|Размер
|6.26 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2280 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|264 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.36%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|-
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|-
|Время отклика
|37.6 мс
|-
|Контрастность
|1139:1
|-
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|157.9 мм
|164 мм
|Ширина
|76.4 мм
|75.8 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.9 мм
|Вес
|182 грамма
|205 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый
|Черный, Синий, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|MediaTek Helio P35
|Макс. частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|IMG PowerVR GE8320
|Частота GPU
|720 МГц
|680 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|~44.8 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.0
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
275
Geekbench 5 (многоядерный)
1005
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro +53%
140914
91820
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|10 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (50% за 80 минут)
|Время полной зарядки
|2:06 ч.
|2:56 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:33 ч.
Время просмотра видео
11:42 ч.
Время разговора (3G)
27:27 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|115°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 МП)
|4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|- 2 МП
- Апертура: f/2.2
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|5184 x 3880
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.9 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|12
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Ноябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Январь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.755 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.476 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A12 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1