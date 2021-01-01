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Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Mi A2 Lite

Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
VS
Ксиаоми Ми А2 Лайт
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Xiaomi Mi A2 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.84-дюймового Xiaomi Mi A2 Lite, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 625 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
Причины выбрать Xiaomi Mi A2 Lite
  • На 15% лучшая автономность (106 vs 92 часов)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 6 Pro
vs
Mi A2 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18.9:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.36% 79.79%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 37.6 мс -
Контрастность 1139:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 6 Pro
477 нит
Mi A2 Lite +2%
486 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.9 мм 149.3 мм
Ширина 76.4 мм 71.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.7 мм
Вес 182 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 6 Pro +2%
81.36%
Mi A2 Lite
79.79%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и Ксиаоми Ми А2 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 625
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 506
Частота GPU 720 МГц 650 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 6 Pro +53%
115050
Mi A2 Lite
75015
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro +46%
142952
Mi A2 Lite
97954
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 Stock Android
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:06 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Mi A2 Lite +51%
15:57 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Mi A2 Lite +9%
12:42 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 6 Pro +13%
27:27 ч.
Mi A2 Lite
24:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Xiaomi Mi A2 Lite
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 6 Pro +1%
86.9 дБ
Mi A2 Lite
86 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Июль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг 0.547 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг 1.473 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 6 Pro более удачной покупкой.

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