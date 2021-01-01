Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 6 Pro vs Redmi 9C – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Redmi 9C

Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
VS
Ксиаоми Редми 9С
Xiaomi Redmi 9C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.53-дюймового Xiaomi Redmi 9C, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • На 50% выше плотность пикселей (403 vs 269 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1333 МГц
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (484 против 402 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Xiaomi Redmi 9C
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G35

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 6 Pro
vs
Redmi 9C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.36% 81.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% -
ШИМ (PWM) 2358 Гц -
Время отклика 37.6 мс -
Контрастность 1139:1 -
Максимальная яркость
Redmi Note 6 Pro +20%
484 нит
Redmi 9C
402 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 157.9 мм 164.9 мм
Ширина 76.4 мм 77 мм
Толщина 8.2 мм 9 мм
Вес 182 грамма 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 6 Pro
81.36%
Redmi 9C
81.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и Ксиаоми Редми 9С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 MediaTek Helio G35
Макс. частота 1800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 509 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 720 МГц 680 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro +31%
146590
Redmi 9C
112096

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 10
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:06 ч. 2:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Redmi 9C
н/д
Время просмотра видео
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Redmi 9C
н/д
Время разговора (3G)
Redmi Note 6 Pro
27:27 ч.
Redmi 9C
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Xiaomi Redmi 9C
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 0.9 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 6 Pro
87 дБ
Redmi 9C
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2018 года Июнь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг 0.355 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг 0.729 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi Redmi 9C, а если производительность и коммуникации – то Xiaomi Redmi Note 6 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Xiaomi Redmi Note 6 Pro
2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro против Xiaomi Redmi Note 6 Pro
3. Xiaomi Redmi Note 8 против Xiaomi Redmi Note 6 Pro
4. Xiaomi Redmi Note 9 Pro против Xiaomi Redmi Note 6 Pro
5. Xiaomi Poco X2 против Xiaomi Redmi Note 6 Pro
6. Xiaomi Redmi Note 9S против Xiaomi Redmi 9C
7. Xiaomi Redmi Note 8 против Xiaomi Redmi 9C
8. Samsung Galaxy A11 против Xiaomi Redmi 9C
9. Xiaomi Redmi Note 9 против Xiaomi Redmi 9C
10. Xiaomi Redmi 9A против Xiaomi Redmi 9C

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях