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Xiaomi Redmi Note 6 Pro против Note 5

Ксиаоми Редми Ноут 6 Про
VS
Ксиаоми Редми Ноут 5
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Xiaomi Redmi Note 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2018 года Xiaomi Redmi Note 6 Pro с экраном 6.26" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 5.99-дюймового Xiaomi Redmi Note 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 636 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 6 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Смартфон на 8 месяцев новее
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 5
  • На 13% лучшая автономность (104 vs 92 часов)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (546 против 477 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - eMMC 5.1 против eMMC 5.0

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 6 Pro
vs
Redmi Note 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.26 дюймов 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2280 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19:9 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.36% 77.68%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 99.7%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 2358 Гц
Время отклика 37.6 мс 38 мс
Контрастность 1139:1 2252:1
Максимальная яркость
Redmi Note 6 Pro
477 нит
Redmi Note 5 +14%
546 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157.9 мм 158.5 мм
Ширина 76.4 мм 75.4 мм
Толщина 8.2 мм 8 мм
Вес 182 грамма 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовый Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 6 Pro +5%
81.36%
Redmi Note 5
77.68%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 6 Про и Ксиаоми Редми Ноут 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 636
Макс. частота 1800 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 509
Частота GPU 720 МГц 720 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~184 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1333 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 6 Pro
115050
Redmi Note 5 +1%
116167
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 6 Pro
142952
Redmi Note 5 +1%
144061
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 12
Размер системы из коробки 10 ГБ 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:06 ч. 2:10 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 6 Pro
10:33 ч.
Redmi Note 5 +29%
13:36 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 6 Pro
11:42 ч.
Redmi Note 5 +24%
14:13 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 6 Pro +23%
27:27 ч.
Redmi Note 5
22:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 6 Pro vs Xiaomi Redmi Note 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 5184 x 3880 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Размер пикселя 0.9 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.1" 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 6 Pro +13%
86.9 дБ
Redmi Note 5
76.9 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.755 Вт/кг 1.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.476 Вт/кг 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Силиконовая накладка
- Защитная пленка для экрана		 - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, коммуникации и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 6 Pro, а если автономность – то Xiaomi Redmi Note 5.

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Мнение пользователей

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Вася 28 февраля 2020 21:16
Как по мне лутше редми ноут 6 про
+5 Ответить
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Алексей 28 марта 2021 17:14
Лучше только фронтальной камерой, в остальном то же самое,а некоторые параметры хуже.
+2 Ответить
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