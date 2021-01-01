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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Huawei Nova 5T

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Хуавей Нова 5Т
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Huawei Nova 5T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.26-дюймового Huawei Nova 5T, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 5T
  • Показывает на 93% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (504 против 442 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 678 и 490 баллов
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Nova 5T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.26 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 412 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 84.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1344:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
442 нит
Nova 5T +14%
504 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 154.3 мм
Ширина 75.2 мм 74 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 186 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Nova 5T +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Хуавей Нова 5Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2000 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 11 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 612 Mali G76 MP10
Частота GPU 700-750 МГц 750 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 Pro
490
Nova 5T +38%
678
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro
1510
Nova 5T +64%
2472
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro
180077
Nova 5T +83%
330168
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro
207411
Nova 5T +93%
399353
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3750 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, SuperCharge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:25 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Huawei Nova 5T
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 117°
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 16 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4224 x 3136 6912 x 4624
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Nova 5T
81.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Nova 5T более удачной покупкой.

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