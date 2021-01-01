Главная > Сравнение смартфонов > Redmi Note 7 Pro vs Huawei Y6s – что лучше выбрать?

Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Huawei Y6s

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
VS
Хуавей Y6s
Huawei Y6s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.09-дюймового Huawei Y6s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 88% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 980 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3020 мАч
  • На 45% выше плотность пикселей (409 vs 282 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (450 против 401 нит)
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Y6s
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Весит на 36 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Huawei Y6s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 79.2%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.1%
ШИМ (PWM) - 100 Гц
Время отклика - 43 мс
Контрастность - 1211:1
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro +12%
450 нит
Huawei Y6s
401 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 156.3 мм
Ширина 75.2 мм 73.5 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 186 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro +3%
81.4%
Huawei Y6s
79.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Хуавей Y6s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 700-750 МГц 250 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 800 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +48%
1514
Huawei Y6s
1021
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +88%
209827
Huawei Y6s
111731

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0
Оболочка UI MIUI 12 EMUI 9.1
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Huawei Y6s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 3266 x 2450
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Redmi Note 7 Pro
н/д
Huawei Y6s
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Январь 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi Note 7 Pro или Xiaomi Redmi Note 7
2. Xiaomi Redmi Note 7 Pro или Samsung Galaxy A50
3. Xiaomi Redmi Note 7 Pro или Xiaomi Mi A3
4. Xiaomi Redmi Note 7 Pro или Xiaomi Redmi Note 8T
5. Xiaomi Redmi Note 7 Pro или Xiaomi Redmi Note 9 Pro
6. Huawei Y6s или Huawei Honor 8A
7. Huawei Y6s или Huawei Honor 10 Lite
8. Huawei Y6s или Huawei P Smart 2020
9. Huawei Y6s или Oppo A5s
10. Huawei Y6s или Huawei Y6 Pro (2019)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях