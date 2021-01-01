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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Oppo A12

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Оппо Реалми А12
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Oppo A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.22-дюймового Oppo A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 679.8 мм уже
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo A12
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Весит на 21 грамм меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Oppo A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.22 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 82%
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
452 нит
Oppo A12
452 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 1559 мм
Ширина 75.2 мм 755 мм
Толщина 8.1 мм 83 мм
Вес 186 граммов 165 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Oppo A12 +1%
82%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Оппо Реалми А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 700-750 МГц 680 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Redmi Note 7 Pro +180%
501
Oppo A12
179
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +49%
1527
Oppo A12
1022
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +92%
210447
Oppo A12
109352

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 6,1

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Oppo A12
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 2560 x 1960
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм -
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель MicroUSB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.

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