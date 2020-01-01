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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Oppo Realme 3 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
VS
Оппо Реалми 3 Про
Oppo Realme 3 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.3-дюймового Oppo Realme 3 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 710 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса по стандарту IPX4
  • Современный порт USB Type-C
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (500 и 398 баллов)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Realme 3 Pro
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (510 против 454 нит)
  • Весит на 14 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 7 Pro и Oppo Realme 3 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 83.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro
454 нит
Realme 3 Pro +12%
510 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.2 мм 156.8 мм
Ширина 75.2 мм 74.2 мм
Толщина 8.1 мм 8.3 мм
Вес 186 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Синий, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro
81.4%
Realme 3 Pro +3%
83.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Оппо Реалми 3 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 Qualcomm Snapdragon 710
Архитектура 2 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 460), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 460) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 612 Adreno 616
Частота GPU - 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +6%
209453
Realme 3 Pro
197390

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4045 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Да, VOOC 3.0 (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Realme 3 Pro
13:48 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 7 Pro
н/д
Realme 3 Pro
15:01 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 7 Pro
н/д
Realme 3 Pro
30:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Oppo Realme 3 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 5760 x 4312
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 18 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер VOOC 3.0 (20 Вт)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- TPU чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Redmi Note 7 Pro, а если камера – то Oppo Realme 3 Pro.

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