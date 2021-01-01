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Xiaomi Redmi Note 7 Pro против Samsung Galaxy A10s

Ксиаоми Редми Ноут 7 Про
VS
Самсунг Галакси А10с
Xiaomi Redmi Note 7 Pro
Samsung Galaxy A10s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 февраля 2019 года Xiaomi Redmi Note 7 Pro с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10s, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 7 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 51% выше плотность пикселей (409 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (442 против 396 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A10s
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 18 граммов меньше
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Redmi Note 7 Pro
vs
Galaxy A10s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 80.7%
Максимальная яркость
Redmi Note 7 Pro +12%
442 нит
Galaxy A10s
396 нит

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 156.9 мм
Ширина 75.2 мм 75.8 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 186 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IPX4 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Красный Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Redmi Note 7 Pro +1%
81.4%
Galaxy A10s
80.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 7 Про и Самсунг Галакси А10с в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 675 MediaTek Helio P22
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 612 PowerVR GE8320
Частота GPU 700-750 МГц 650 МГц
FLOPS ~328.2 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Redmi Note 7 Pro +208%
1510
Galaxy A10s
490
AnTuTu Benchmark 7
Redmi Note 7 Pro +142%
180077
Galaxy A10s
74487
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 7 Pro +147%
207411
Galaxy A10s
84135
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 9.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (30% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 2:19 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 7 Pro vs Samsung Galaxy A10s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (48 МП + 5 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4224 x 3136 3264 x 2448
Апертура f/2 f/2.0
Фокусное расстояние 20 мм -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Август 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Август 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.96 Вт/кг 0.893 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.84 Вт/кг 2.07 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Телефон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi Redmi Note 7 Pro более удачной покупкой.

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